Pour le Conseil d’Etat et les défenseurs du projet, partis de gauche, de droite et associations, cet assouplissement est impératif afin de fluidifier et pacifier le trafic au centre. «Pour cela, il faut libérer de la place en surface», argumente Delphine Bachmann, présidente du PDC. Pour les partisans, le centre doit, à l’avenir, être dévolu à la mobilité douce et aux transports publics. Le trafic individuel motorisé devrait être évité afin de permettre la circulation des véhicules professionnels, de secours et ceux des personnes à mobilité réduite. «Cela ne signifie pas la fin de la voiture en ville, mais une priorité à la mobilité douce», illustre le socialiste Thomas Wenger, vice-président de l’ATE Genève. Un changement de paradigme que le PLR Alexandre de Senarclens a qualifié d’«évolution tranquille». Ce d’autant plus que selon les chiffres transmis en commission parlementaire, les ouvrages sous-terrains sont sous-occupés. Pour les riverains, les places en sous-sol pourraient devenir une alternative à la suppression en voirie. «Des discussions sont en cours afin que les possesseurs de macarons puissent occuper une partie de ces infrastructures», affirme Lisa Mazzone, conseillère nationale écologiste.