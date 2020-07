Coronavirus

Le sort des myrtilles finlandaises est inquiétant

Face à la pénurie de main d’oeuvre étrangère, la Finlande emploie de nombreux compatriotes pour la cueillette. Mais les travailleurs manquent pour récolter les myrtilles.

Pour la première fois depuis 22 ans, Vesa Koivistoinen, propriétaire de la plus grande ferme de fraises de Finlande, emploie des compatriotes pour la cueillette: face à la pénurie de main d'oeuvre étrangère à cause du coronavirus, les producteurs locaux ont comme lui dû attirer des milliers de Finlandais.

Cette année, au lieu de l'immense majorité, seul un tiers des 16.000 saisonniers habituels sont venus de l'étranger – et tous d'Ukraine, explique à l'AFP Kati Kuula, responsable d'un projet de recrutement au sein du principal syndicat agricole finlandais MTK.

A Hollola, en cette matinée ensoleillée de juillet, des centaines de petites mains de tout âge s'affairent à même la terre sur l'une des parcelles de la ferme. Sur les 350 Finlandais que M. Koivistoinen emploie exceptionnellement cette année, la majorité sont des étudiants de 15 à 20 ans. D'autres ont dû faire face au chômage à cause de l'épidémie.

L'une d'elles, Sari, une masseuse de 53 ans, a répondu à une offre d'emploi alors que son affaire a peu à peu sombré au printemps, faute de clients. «Je suis fille d'agriculteur et je travaillais dans les champs de fraises quand j'étais jeune donc je savais à quoi m'attendre», explique-t-elle.

Pour certains, comme Janne Erola, 29 ans, remplir une caisse de sept kilos prend «un peu plus d'une heure» et lui permet de gagner 8,40 euros. Le patron explique avoir accordé une prime salariale de 10% à ses travailleurs finlandais, alors qu'il les juge moins rapides que la main d'oeuvre ukrainienne expérimentée.

Le recrutement et les salaires plus élevés ont fait augmenter les coûts, mais M. Koivistoinen envisage volontiers d'employer des travailleurs locaux à l'avenir. «Nous voulions avoir la possibilité d'employer des Finlandais car beaucoup d'autres entreprises ne peuvent pas proposer d'emplois saisonniers cette année», assure-t-il.

C'est vraiment physique, et c'est assez loin de chez moi

Mais ce travail physique et exigeant, conjugué à une météo souvent capricieuse, ne plaît pas à tout le monde. «C'est vraiment physique, et c'est assez loin de chez moi», déplore Laura, 17 ans, employée avec deux de ses camarades de classe Senni et Mohammed.