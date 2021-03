Christophe Clivaz (Verts/VS): «Nous ne sommes pas opposés à la discussion, mais il faut garder une vue d’ensemble et défendre la protection des troupeaux»

Le Conseil des États a adopté mardi une motion de commission qui demande que le Conseil fédéral reprenne la question du loup afin d’assouplir les conditions de tir. La motion demande: «Il est nécessaire, au vu de la dynamique actuelle de la population de loups en Suisse, de trouver rapidement une solution pragmatique. C’est pourquoi le Conseil fédéral est chargé d’utiliser la marge de manœuvre que lui confère la loi sur la chasse en vigueur pour rendre possible une cohabitation entre l’homme, les animaux de rente et les grands prédateurs. Il s’agit en particulier de pouvoir éliminer plus rapidement les prédateurs causant des dommages ou présentant des problèmes de comportement».