Belgique : Le sort du policier qui a tué une migrante de 2 ans connu ce jeudi

Un agent qui a fait feu dans la course-poursuite d’une camionnette de migrants en 2019, sera fixé sur son sort après avoir interjeté appel suite à sa condamnation à un an avec sursis.

Il s’agit de l’épilogue du procès de Victor-Manuel Jacinto Gonçalves, 49 ans, condamné en février dernier à un an de prison avec sursis pour la mort de la petite Mawda, mais qui a interjeté appel et a été rejugé il y a un mois à Mons (sud).

Une balle dans la tête

Dans ce dossier, le policier auteur du tir, inculpé au bout d’un an et demi d’enquête et laissé libre, a rapidement reconnu avoir sorti son arme pour arrêter la course folle du véhicule.