Mali Le sort du président Keïta au coeur des pourparlers

La délégation ouest-africaine et les putschistes ont poursuivi leurs discussions à Bamako ce dimanche pour la deuxième journée consécutive en vue d’un retour à un «ordre constitutionnel normal».

Les discussions entre une délégation ouest-africaine et la junte qui a pris le pouvoir au Mali se sont poursuivies dimanche pour la seconde journée consécutive à Bamako. Le sort du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta figurait au centre des pourparlers.

«Depuis plus de trois heures, la junte et la délégation de la Cédeao discutent sur le sort du président IBK et sur le retour à un ordre constitutionnel normal», a déclaré à l’AFP un membre de la mission ouest-africaine, qui a requis l’anonymat.