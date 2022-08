Valais: le sort du Vibez Festival, avec Gims, incertain

Le line up du Vibez Festival a tout pour attirer la foule. Rien que le dimanche, des stars telles que Gims (qui était au Rock Oz’Arènes), Naps et Soso Maness doivent se produire au Bouveret (VS). Pourtant, les personnes qui ont déjà acheté leur billet pour assister à l’événement prévu du 9 au 11 septembre 2022 risquent d’en être pour leurs frais. Comme le révèle Rhône FM, la première édition du Vibez Festival pourrait bien ne pas avoir lieu.