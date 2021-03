Grèce : Le sort d’un détenu en grève de la faim suscite l’inquiétude

L’avenir de Dimitris Koufodinas, prisonnier condamné à perpétuité en Grèce, crée l’émoi. Le détenu qui a cessé de s’alimenter depuis 52 jours, risque de mourir dans les prochaines heures.

«Sa mort ne ramènera pas nos proches», écrivent-ils alors que l’état de santé du prisonnier condamné à perpétuité se détériore et que le débat politique sur le sujet s’intensifie en Grèce.

23 victimes grecques et étrangères

«Bien qu’il ait assassiné nos proches, nous lui demandons de renoncer à sa demande (de transfert) et de vivre», selon un communiqué signé par des proches et familles des victimes du «17-Novembre». L’organisation extrémiste a fait 23 victimes grecques et étrangères.