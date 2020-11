«Il faut respecter les lois»

Les autres appellent au pragmatisme, le Conseil d’État affirmant qu’aucune installation genevoise ne pourrait absorber ces gravats. «Il n’existe pas d’alternative crédible dans le canton. Le risque est que ces déchets soient exportés. Or, l’avenir de l’économie circulaire passe par des solutions de proximité», juge Nicolas Rufener, secrétaire général de la Fédération des métiers du bâtiment. Le député PDC Jacques Blondin, issu du monde agricole mais conscient des réticences de ce dernier sur le sujet, plaide aussi pour le statu quo. «Si on en est là, l’entreprise n’y est pour rien, c’est parce que l’État n’a jamais trouvé de solution. On recycle de plus en plus, cela paraît intelligent de conserver ce site. Là, on règle une histoire vieille de trente ans, point barre. La zone agricole, on n’y touchera plus.»