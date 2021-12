Miss France : Le sort s’acharne sur Clémence Botino, «Miss Covid»

Miss France 2020 est positive au Covid à son arrivée en Israël où elle devait participer à Miss Univers.

«Elle a été testée positive à son arrivée à Jérusalem lundi (ndlr: 29 novembre). Est-ce qu’elle a attrapé le Covid dans l’avion ou avant de partir? On ne le saura pas. Elle va bien, elle est prise en charge par l’organisation de Miss Univers et elle va faire sa quarantaine. Et maintenant on croise des doigts. Évidemment, c’est très, très dur, on pense fort à elle», a dit Sylvie Tellier, directrice du concours Miss France. La principale intéressée a évoqué sa situation sur Instagram. «J’ai beaucoup pleuré, j’ai été dévastée parce que c’est trop. Je vous le dis honnêtement, c’est trop. Les deux dernières années ont été jonchées d’épreuves, mais celle-ci est rude», a posté Clémence Botino, tout en indiquant qu’elle était fatiguée et qu’elle avait perdu le goût et l’odorat. Elle a ajouté: «Ce n’est pas évident de vivre cette situation loin de chez soi, je dois tout gérer en anglais avec très peu de repères. Tout était en règle, mes vaccins, mes tests, mais voilà, la vie est imprévisible. N’oubliez pas de vous protéger, le virus existe, il est là.» La reine de beauté a tout de même trouvé la force de faire un trait d’humour: «Je sais, je suis la Miss Covid!»