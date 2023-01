Le sort s’acharne sur une Vaudoise en vacances à Marrakech

Ces vacances-là, Zoé* en a longtemps rêvé. Cette Suissesse d’une quarantaine d’années se réjouissait de remettre les pieds au Maroc, son pays natal dont elle n’avait plus foulé le sol depuis seize ans. «J’aurais mieux fait de me casser une jambe», soupire-t-elle, en repensant au chapelet de malheurs qui ont ponctué son voyage cauchemardesque au royaume chérifien.

Tout commence le jour de Noël. En pleine rue à Marrakech, un individu lui arrache son sac à main et s’enfuit avec un complice à moto. «Il y avait une enveloppe de 9600 fr. et des bijoux en diamant. C’était une avance pour un projet immobilier», a raconté la Vaudoise qui est à l’AI à cause de problèmes physiques. Le sac volé contenait aussi le téléphone de Zoé, des documents et sa… vignette autoroutière 2023.