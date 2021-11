Scarlett Johansson – Son sosie vit parfois un enfer

People : Le sosie de Scarlett Johansson vit parfois un enfer

Grâce à sa ressemblance avec l’interprète de «Black Widow», la blogueuse Kate Shumskaya a vu sa vie changer pour le meilleur, mais aussi pour le pire…

«J’ai fondu en larmes»

Et Kate a connu une autre déconvenue lors de la première d’un autre film de la comédienne, «Black Widow», à Moscou. Les fans de la jeune femme l’avaient encouragée à s’y rendre dans le costume de la superhéroïne, mais rien ne s’était passé comme prévu. «Je me suis habillée et je suis descendue au centre-ville avec un photographe, mais personne n’est venu me voir. Les gens me regardaient comme si j’étais une cinglée, se souvient-elle. J’étais tellement gênée que j’ai fondu en larmes et j’ai couru dans un café pour me changer.»