Afrique Le Soudan écarte une normalisation prochaine avec Israël

Le Soudan et Israël n’ont jamais entretenu de relations diplomatiques. Ils sont même techniquement en guerre et Khartoum a souvent accueilli des islamistes radicaux, dont le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden.

Mike Pompeo a rencontré à Khartoum le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhane, qui préside le Conseil souverain à la tête du pays, «pour exprimer son soutien à un approfondissement des relations Israël-Soudan».

Le Soudan a douché mardi les espoirs israéliens et américains d’une reconnaissance rapide d’Israël, en écartant une éventuelle normalisation avec l’Etat hébreu avant la fin de la transition politique en 2022, lors d’une visite à Khartoum du secrétaire d’Etat Pompeo.

Après le Soudan, l’Américain Mike Pompeo est arrivé à Bahreïn, une monarchie qui entretient des contacts avec Israël depuis les années 1990, et qui a été le premier pays du Golfe à saluer l’accord de normalisation annoncé le 13 août entre les Emirats arabes unis et l’Etat hébreu.

La capitale bahreïnie Manama est la troisième étape d’une tournée au Moyen-Orient du responsable américain, entamée en Israël et qui doit s’achever aux Emirats. Au Soudan, M. Pompeo est arrivé à bord du «premier vol officiel direct Tel-Aviv-Khartoum».

Un Soudan encore trop instable

Avec ce périple, M. Pompeo, dont le pays est un grand allié d’Israël, tente de convaincre d’autres pays arabes de suivre l’exemple des Emirats et de normaliser leurs liens avec l’Etat hébreu.

«Enormes opportunités»

Le Soudan et Israël n’ont jamais entretenu de relations diplomatiques. Ils sont même techniquement en guerre et, durant les 30 ans de pouvoir d’Omar el-Béchir, le Soudan a accueilli des islamistes radicaux, dont le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden. C’est pour punir le Soudan de ses mauvaises fréquentations que les Etats-Unis lui ont imposé des sanctions et l’ont placé sur leur liste des pays soutenant le terrorisme dans les années 1990.