Darfour : Le Soudan va remettre Omar el-Béchir et d’anciens dirigeants à la CPI

Accusés de crimes de guerre, le leader déchu ainsi que plusieurs acteurs clés du conflit au Darfour seront bien jugés au tribunal de la Haye.

Le Soudan va remettre à la Cour pénale internationale (CPI) plusieurs de ses anciens dirigeants, parmi lesquels l’autocrate déchu Omar el-Béchir, recherchés notamment pour «génocide» et crimes contre l’humanité lors du conflit au Darfour, a indiqué mercredi la ministre des Affaires étrangères.

Décision du Conseil des ministres

Le conflit au Darfour, région de l’ouest du pays, a opposé à partir de 2003 le régime à majorité arabe de M. Béchir et des rebelles issus de minorités ethniques s’estimant marginalisées. Il a fait environ 300’000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, en majorité durant les premières années de violences, d’après les Nations Unies.

En février 2020, le pouvoir de transition mis en place après sa chute avait pris l’engagement verbal de favoriser la comparution d’Omar el-Béchir devant la CPI, qui a émis, il y a plus de dix ans, des mandats d’arrêt contre lui et d’autres figures de l’ancien régime, pour «crimes contre l’humanité» et «génocide» au Darfour.