Etats-Unis – Le sous-marin américain accidenté est arrivé à l’île de Guam avec 11 blessés

Etats-Unis : Le sous-marin américain accidenté de retour avec 11 blessés

L’appareil américain avait percuté jeudi un objet non identifié en mer de Chine. L’équipage a accosté, vendredi, dans une île américaine du Pacifique.

Le sous-marin nucléaire américain accidenté en mer de Chine méridionale est arrivé vendredi, à Guam, île du Pacifique et territoire des Etats-Unis, avec onze blessés à bord, dont deux plus sérieusement que les autres, selon une responsable américaine.

«C’était en mer de Chine méridionale», a précisé vendredi, cette responsable ayant requis l’anonymat. «11 personnes ont été blessées et deux marins ont des blessures modérées, mais il n’y a pas de blessure mortelle et personne n’a dû être évacué en urgence», a-t-elle ajouté.

Cause indéterminée

La responsable américaine s’est abstenue de préciser si l’incident s’est produit en eaux profondes, invoquant des questions de «sécurité opérationnelle», et elle a noté que la cause de l’accident n’avait pas encore été déterminée. Le sous-marin sera évalué à Guam.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et y a construit des avant-postes militaires sur de petites îles et atolls, tandis que les Etats-Unis et leurs alliés patrouillent régulièrement dans les eaux internationales de la région pour faire valoir leur droit à la liberté de navigation.