Epave du Titanic: Le sous-marin disparu n’a que 96 heures d’autonomie

Les garde-côtes américains et canadiens poursuivent mardi les opérations de recherche d’un petit sous-marin touristique porté disparu avec à son bord un milliardaire et des explorateurs, partis visiter l’épave du Titanic au large de l’Amérique du Nord.

Parmi les cinq passagers se trouve l’homme d’affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de l’entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï. «Le sous-marin a été lancé avec succès et Hamish est actuellement en plongée», avait tweeté cette entreprise dimanche.

Facteur critique

Le temps est désormais un facteur critique pour retrouver les passagers du sous-marin. «C’est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone», a ajouté John Mauger, estimant que le submersible disposait encore de réserves d’oxygène de 70 heures ou plus.

«Explorateurs légendaires»

Autonomie de 96 heures

Deux avions, un C-130 américain et un P8 canadien équipé d’un sonar capable de détecter les sous-marins, sont engagés dans les recherches, selon les garde-côtes américains. OceanGate Expeditions a indiqué dans un communiqué cité par les médias «explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité». Elle n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

Deux théories

«Un autre scénario est que la coque a été compromise», et qu’il y ait eu une fuite. «Alors le pronostic n’est pas bon», a-t-il ajouté. Et «très peu de vaisseaux peuvent aller» à la profondeur à laquelle il pourrait avoir coulé, selon lui.

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l’eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2224 passagers et membres de l’équipage, près de 1500 ont péri.