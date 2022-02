Champions League – Vlahovic marque, poteau de Lo Celso

Le match entre ces deux écuries s'annonce assez disputé. Villarreal est récent vainqueur de l'Europa League et a vraiment épaté les galeries en fin de saison dernière. L'équipe d'Emery compte de plus en plus de grands joueurs dans son effectif: Lo Celso, Cazorla, Parejo, Pau, etc. Si elle sera privée de son attaquant phare Gerard Moreno ce soir, elle peut toute de même faire trembler les filets par l'intermédiaire de ses jeunes: Chukwueze et Danjuma sont tous deux de redoutables buteurs.