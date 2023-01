Géothermie – le sous-sol lausannois cartographié

Lausanne : Le sous-sol du chef-lieu cartographié pour trouver des sites géothermiques

Dès jeudi, des engins cartographieront de nuit le sous-sol lausannois dans le but de définir un ou plusieurs sites de forage exploratoires. But de l’opération: développer une production locale de chaleur géothermique dans les prochaines années. Ceci permettra de produire une chaleur permanente, renouvelable et locale et de diminuer fortement la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de CO 2 pour le chauffage et l’eau chaude des bâtiments.