Sondage : Le soutien à la neutralité diminue pour la première fois en 20 ans

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a des conséquences sur le moral des Suisses. Ils ont une vision plus pessimiste de l’avenir de notre pays qu’en janvier dernier (22%, en hausse de 9 points de pourcentage). C’est ce que révèle le sondage «Sécurité 2022», réalisé en juin et publié par l’Académie militaire (ACAMIL) et le Center for Security Studies (CSS), rattachés tous deux à l’EPF de Zurich, annonce jeudi le Département de la défense. Ils sont aussi 76% (+8 points) à juger de manière pessimiste l’évolution de la situation géopolitique mondiale. Et un sondé sur trois rapporte être devenu plus angoissé en raison du conflit.