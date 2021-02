Selon le 3e sondage Tamedia pour les votations du 7 mars prochain, l’initiative contre la dissimulation du visage du Comité d’Egerkingen serait toujours assez acceptée par le peuple suisse avec 59% de oui face à 40% de non. Mais ce soutien à un peu diminué par rapport au 2e sondage, où l’on comptait 65% de oui contre 34% de non. Cette initiative crée un clivage gauche-droite, même si un tiers des sympathisants de gauche disent soutenir le texte. Il n’y a pas de différence notable entre le vote romand et le vote alémanique. Par contre au Tessin, qui connaît déjà une loi similaire, le soutien est à 68%. Enfin, avec 65% de oui, les hommes sont plus favorables que les femmes (53%).

Stabilité pour l’identité numérique

Le 3e sondage montre que l’opinion envers l’introduction d’une identité électronique, e-ID, n’a pas changé. 56% des sondées et sondés la refusent (+1%) et 42% l’acceptent. Les sympathisants du PLR et du Centre sont les plus favorables avec respectivement 60% et 57% de soutien. Mais dans les autres partis, la méfiance est plus grande. Seuls 39% des sympathisants de l’UDC sont pour, 29% des socialistes et 27% des Verts. Ici aussi, avec 48% de oui, les hommes sont beaucoup plus favorables que les femmes (36%).