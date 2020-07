Coronavirus

Le soutien aux gouvernements s’érode dans le monde

Une étude montre que pour les populations, les autorités gèrent mal la crise du coronavirus. La crainte d’une deuxième vague est aussi largement partagée.

L’étude conduite dans six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis et Suède) montre cette tendance à la baisse par rapport au mois de juin.

Le soutien au gouvernement recule aussi aux Etats-Unis, avec 44% de mécontents (au lieu de 40% mi-juin) ou au Japon où plus d’un sondé sur deux (51%, contre 50%) estime que les autorités gèrent mal la crise.

Même aux Etats-Unis, où le sujet fait débat, 63% des sondés sont favorables au port du masque. Seule la Suède (37%) fait figure d’exception sur ce sujet. Le masque y est quasiment absent des lieux publics et les autorités ne recommandent de toute façon pas son port.

Une ampleur surestimée

Les Américains estiment quant à eux à 20% la part de la population infectée, au moins seize fois plus que le nombre officiel de cas recensés.

La tendance est encore plus forte concernant la perception du nombre de décès dus au Covid-19. En Allemagne, les sondés estiment par exemple à 3% le nombre de morts au sein de la population, 300 fois plus que la réalité.

Enfin, les habitants des six pays interrogés partagent tous la crainte d’une seconde vague de l’épidémie. Plus de trois Britanniques sur quatre et deux Américains sur trois estiment qu’elle risque d’arriver dans l’année. 53% des Allemands le craignent aussi, un chiffre en hausse de huit points par rapport au mois dernier.