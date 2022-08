«Continue à danser» : Le soutien de Hillary Clinton à la Première ministre finlandaise

«Sanna la fête»

À 36 ans, la plus jeune Première ministre du monde est la cible d’une controverse après que des vidéos la montrant s’amusant et dansant avec des amis et des célébrités ont fuité en ligne. La polémique s’est encore renforcée après la publication d’une photo de deux femmes soulevant leur haut lors d’une fête organisée en juillet dans sa résidence, contraignant Sanna Marin à s’excuser. Les tabloïds finlandais l’ont rebaptisée «Sanna la fête».