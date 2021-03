La recommandation de vote de la CICG pour le 2e tour à l’élection complémentaire du Conseil d’Etat fait des remous au bout du lac. Vendredi, la faîtière a a ppelé à voter pour Pierre Maudet, une décision qui a suscité plusieurs démissions et réactions depuis. Plusieurs membres, outrés par ce soutien, ont annoncé leur départ, a indiqué la «Tribune de Genève» . Parmi eux, les députés PLR Serge Hiltpold et Alexis Barbey ou encore le conseiller national PDC Vincent Maitre, tandis que le conseiller national PLR Christian Lüscher ou le député PDC Sébastien Desfayes ont parlé de « honte » et d’une perte de crédibilité pour Genève. Citée par le quotidien genevois, la présidente de la CCIG Laurence de la Serna rappelle que l’organisation se bat pour « une économie forte que seule une majorité de droite au Conseil d’Etat peut incarner » . Selon la présidente, de nombreux entrepreneurs « applaudissent la recommandation pragmatique de la CCIG » .