Lausanne : «Le soutien de la communauté m’a redonné la foi après le semi-confinement»

Le patron du Qwertz, le premier établissement consacré à l’e-sport créé en Suisse, se démène pour pérenniser ce lieu emblématique en pleine pandémie.

Fondateur et patron du Qwertz, Nicolas Giller fourmille d’idées pour faire vivre son établissement consacré au gaming et à l’e-sport.

En 2013, Nicolas Giller a réalisé son rêve en créant à Lausanne un lieu à son image: le Qwertz est un bar détendu et accueillant tout en affichant fièrement son côté geek. Ce diplômé de l’École hôtelière de Lausanne est toujours à la barre, sept ans plus tard, et doit lutter pour maintenir le cap dans la tempête du Covid-19.