États-Unis : Le soutien des Avengers à Chris Pratt agace

Les acteurs de la saga ont volé au secours de leur collègue après qu’il a été désigné le pire Chris d’Hollywood, alors qu’ils n’ont pas levé le petit doigt pour d’autres comédiens.

Tout a commencé par un tweet, partagé le 17 octobre 2020, dans lequel la scénariste américaine Amy Berg montrait le visage de Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Pine et Chris Evans et écrivait que l’un d’eux devait s’en aller. Les internautes ont alors massivement voté contre Chris Pratt. Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent sur les choix politiques du mari de Katherine Schwarzenegger, qui soutiendrait Donald Trump. De plus, l’acteur a défendu l’ é glise qu’il fréquente lorsqu’elle a été accusée d’homophobie. Il n’en fallait pas plus aux twittos pour s’en prendre à lui.