Football : Le souvenir de 2018 fait trembler l’Italie

Après un nul en Irlande du Nord, l’Italie va devoir passer par les barrages pour tenter d’aller à la Coupe du monde 2022. Et l’élimination contre la Suède pour le Mondial 2018 et encore très présent.

L’équipe de Roberto Mancini a bel et bien perdu la vitesse et l’enthousiasme qui l’ont emmenée sur le toit de l’Europe il y a cinq mois. Et malgré la mainmise sur le jeu pendant 90 minutes, elle aura buté sur la compacte défense nord-irlandaise, qui boucle ces qualifications sans avoir concédé le moindre but à domicile.