Anniversaire : Le souvenir de Grace de Monaco sera célébré dans la discrétion

La princesse est décédée il y a quarante ans, le 14 septembre 1982. «On se retrouvera sur sa tombe et on s’y recueillera», a confié sobrement son fils Albert, le souverain du Rocher.

«Ce sera une célébration familiale. On se retrouvera sur sa tombe et on s’y recueillera», a confié sobrement à l’AFP son fils Albert, le souverain monégasque, qui partira ensuite en fin de semaine avec son épouse Charlene pour les obsèques d’Elizabeth II à Londres.

Hémorragie cérébrale

Dans ce qui semblait parfois devenir pour elle une prison dorée, la princesse Grace se consacre à de nombreuses œuvres de bienfaisance et à ses trois enfants: Caroline et Stéphanie, qui voient le jour respectivement en 1957 et 1965, et Albert, né en 1958, qui succède à son père en 2005, à son décès.