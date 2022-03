Election régionale en Allemagne : Le SPD de Scholz remporte largement son premier test dans les urnes

Le parti du chancelier allemand, qui a succédé à Angela Merkel en décembre 2021, recueillerait 43% lors du scrutin de dimanche dans la région de la Sarre.

Le parti du chancelier a recueilli 43% des voix, contre 27,5% pour les chrétiens-démocrates de la CDU, à la tête depuis plus de 20 ans de cette petite région de l’ouest de l’Allemagne, selon une estimation Infratest Dimap pour la chaîne publique ARD. Les sociaux-démocrates, à la tête de la coalition au pouvoir depuis début décembre, gagneraient ainsi plus de 13 points par rapport au précédent scrutin en 2017 dans ce Land, le plus petit d’Allemagne après les villes de Berlin, Hambourg et Brême.