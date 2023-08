Femme séquestrée en France: enfermement peu à peu écarté

En France, la garde à vue de l’homme accusé par sa femme de l’avoir séquestrée depuis 2011 à Forbach (Moselle) va être prolongée, bien que les premiers éléments dévoilés ce lundi par le procureur de Sarreguemines, Olivier Glady, n’évoquent plus un enfermement.

L’Allemand de 55 ans, interpellé lundi à 6 heures au domicile du couple, a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour séquestration, viols aggravés, actes de torture et de barbarie. Sa garde à vue va être prolongée «pour renouveler un délai de vingt-quatre heures», a indiqué, lors d’une conférence de presse, Olivier Glady.

Le procureur est toutefois plus prudent sur le terme de séquestration, soulignant qu’aucun élément n’apparaît pour l’heure avec évidence aux yeux des enquêteurs comme évoquant une séquestration. Selon les premiers examens, la femme, âgée de 53 ans et également Allemande, ne souffre d'«aucune fracture» et ne présente ni «ecchymose évidente» ni «escarre», a encore expliqué le magistrat.