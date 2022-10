Football : Le spectre de la Ligue Europa fait trembler le Barça

«Aspirer à mieux»

«Au bord du désastre», se sont accordés les journaux sportifs madrilènes «Marca» et «As» à leurs Unes respectives jeudi. «Vivants par miracle», a positivé à sa Une le quotidien catalan «Sport», tandis que son concurrent «Mundo Deportivo» s’est montré plus radical, en titrant: «K.-O. virtuel». «C’est cruel», s’est lamenté Xavi en conférence de presse d’après-match, se disant «fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé». «Nos erreurs nous ont tués», a résumé l’entraîneur catalan. «Avec le recrutement que l’on a fait, on devait aspirer à mieux», a abondé le capitaine Sergio Busquets après le match.