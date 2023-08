Zurich: Le spectre du «Platzspitz» plane à cause de la drogue du zombie

La drogue du zombie

Les États-Unis sont touchés depuis plusieurs années par des «épidémies» de dépendances et de surdoses de drogue liées à des médicaments antidouleur comme le Fentanyl. La xylazine, aussi appelé «tranq» ou drogue du zombie, est venue s’ajouter à la liste des substances qui ravage la santé de nombreux citoyens. La xylazine, autorisée comme sédatif et analgésique vétérinaire depuis 1972 aux États-Unis, n’est pas approuvée en dehors d’un usage sur les animaux. Chez l’humain, sa consommation peut ralentir la respiration et le rythme cardiaque à des niveaux dangereux, et provoquer des infections qui peuvent mener jusqu’à des amputations de membres.