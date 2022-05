Colombie : Le spectre d’un assassinat politique plane sur la présidentielle

Favori de l’élection du 29 mai, Gustavo Petro se présente, à chacun de ses meetings, sous une protection plus que renforcée. Les menaces des trafiquants de drogue ou des groupes armés sont prises très au sérieux.

Si la violence armée a un temps reflué après la signature de l’accord de paix de 2016 avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), le pays reste confronté à la menace du narcotrafic et à une myriade de groupes armés qui sévissent dans les provinces plus ou moins isolées. «Le spectre de la mort nous accompagne», déclarait Gustavo Petro en février. «Elle ne cesse de m’apparaître comme un flash lorsque je me mêle à la foule, lorsque je suis sur une estrade, au milieu d’une place bondée.»