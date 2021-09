Départ de Yoshihide Suga : Le spectre d’un retour de l’instabilité politique au Japon

Avec l’annonce de son retrait vendredi, le Premier ministre japonais n’aura passé qu’une année à la tête du pays. Un cas de figure loin d’être unique dans l’histoire de l’archipel.

Succession ininterrompue

Même s’il a battu des records de longévité lors de son second mandat (2012-2020), Shinzo Abe avait dû jeter l’éponge au bout d’un an à peine lors du premier (2006-2007), miné par des scandales et des ennuis de santé. Son successeur Yasuo Fukuda a tenu un an à peine lui aussi (2007-2008), ayant dû composer avec une opposition majoritaire à la Chambre haute du Parlement.