Le «Sphinx» Robert Herbin est décédé

L'espace commentaires a été déactivé

Le Farray 28.04.2020 à 07:33

Une catastrophe ce n’est vraiment pas une réussite. Je vais devoir me procurer des lunettes de lecture car plus moyen de régler la grandeur des caractères , plus de pouce vers le bas alors comment se faire une opinion générale des lecteurs ect... Revenez vite à l’ancienne formule ou celle-ci mérite une très grande amélioration et vite. Et j’ai dû passer par le site pour envoyer mon commentaire.