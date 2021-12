Le spin-off annulé de GoT a coûté 30 millions

Série : Le spin-off annulé de «GoT» aurait coûté 30 millions à HBO

La chaîne a dépensé une somme conséquente pour tourner un pilote avec Naomi Watts avant de finalement décider de ne pas commander la série.

«Game of Thrones» a été diffusé entre 2011 et 2019 imago images/ZUMA Wire

Voilà un épisode qui a coûté bonbon à HBO. Selon les informations contenues dans le livre «Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers», la chaîne a dépensé 30 millions de dollars pour l’épisode pilote du premier spin-off envisagé de «Game of Thrones», dont le générique a été repris par Camille et Julie Berthollet.

Cette série, avec Naomi Watts, avait été annoncée en 2018 et aurait dû raconter des événements se déroulant plusieurs milliers d’années avant l’intrigue de «Game of Thrones». Seulement, une fois le montage du pilote terminé, HBO avait décidé de ne pas commander le feuilleton et l’avait fait savoir en octobre 2019.

Selon l’ancien président de WarnerMedia, cet échec est l’une des raisons pour lesquelles la chaîne américaine avait ensuite fait le choix de directement donner son feu vert à un deuxième spin-off intitulé «House of the Dragon», dont un premier teaser a été dévoilé en octobre 2021. «Je leur ai dit: «Ne risquons pas 30 millions de dollars pour un pilote.» Vous ne pouvez pas dépenser 30 millions pour un pilote et ne pas en faire une série», a confié Bob Greenblatt dans le bouquin.