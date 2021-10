Football : Le spleen affiché de Mbappé, du PSG jusqu’aux Bleus

Après un été désenchanté, le buteur a affiché publiquement son spleen. Le champion du monde de 22 ans est en panne d’efficacité avant sa 50e sélection attendue contre la Belgique en Ligue des nations.

L’épisode de son transfert manqué au Real Madrid, «usant» mentalement, l’a atteint. «Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n’es pas content», a-t-il glissé à L’Equipe. L’attitude de son patron au PSG, Nasser Al-Khelaïfi, l’a également choqué. «Ça fait peur quand tu as ton président qui dit ‘il ne va jamais partir libre’. J’étais devant ma télé, j’ai avalé de travers. Je me suis dit ‘il va se passer quoi?’", a-t-il lâché sur RMC Sport.

Sifflé par une partie du public parisien après cet épisode, malgré une attitude irréprochable sur le terrain, Mbappé traverse une période mouvementée à un an de la fin de son contrat. Elle survient surtout après une séquence amère en sélection, illustrée par un Euro sans marquer, un tir au but manqué contre la Suisse en 8e de finale, puis un stage de rentrée écourté sur blessure.

«Un problème» chez les Bleus?

Mais au-delà des statistiques, Mbappé lui-même a laissé entendre qu’il pouvait y avoir un malaise autour de sa personne chez les Bleus, comme s’il était devenu «un problème» et que la sélection pouvait être «plus heureuse» en son absence. «Le message que j’ai reçu, c’est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné», a-t-il confié à L’Equipe.

Hernandez en pompier

Le soutien du vice-capitaine Raphaël Varane, venu ensuite dans l’amphithéâtre de Clairefontaine, a néanmoins été moins appuyé. «On assume ensemble, on ne laisse personne de côté, c’est notre philosophie, on ne va pas la changer», a dit le défenseur de Manchester United, sans prononcer le nom de l’attaquant. Contre la Belgique, No 1 au classement FIFA, Mbappé aura l’occasion de ramener un peu de sérénité dans un environnement agité. Et de fêter au mieux sa cinquantième sélection, à seulement 22 ans.