En version chic, avec un blazer, ou plus détendue avec un gros pull tricoté ou encore une tunique bariolée, le Split Pant, le pantalon coupé en français, fait fureur sur Instagram. Le concept? Un pantalon taille haute slim, en toile ou denim avec un ourlet fendu sur l’avant ou sur le côté. La première à le porter c’était Victoria Beckham, lors de son défilé automne-hiver 2019. Depuis, pas de doute, le Split Pant s’impose comme un must-have des garde-robes et toutes les grandes marques de prêt-à-porter l’ont d’ailleurs décliné. Florilège des plus belles tenues avec Split Pant.