Étude : Le sport améliore la mémoire

L’étude menée au Département des neurosciences fondamentales de la Faculté de médecine visait à connaître le lien entre sport et mémoire, a indiqué mercredi l’UNIGE. Les endocannabinoïdes circulent dans le sang et se fixent sur des récepteurs cellulaires spécialisés où ils déclenchent une sensation de bien-être physique et psychologique.

Intervention facile

Les scientifiques ont demandé à un groupe de quinze hommes jeunes et en bonne santé, sans pour autant être des athlètes, de se soumettre à un test de mémoire après un exercice physique. Les analyses par imagerie cérébrale et du taux d’endocannabinoïdes dans le sang ont montré une corrélation linéaire entre leur rapidité, le niveau d’activation de leur hippocampe et du noyau caudé, qui intervient dans les processus moteurs, et le taux d’endocannabinoïdes.