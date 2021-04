Multisports : Le sport anglais a lancé le boycott des réseaux sociaux

De Manchester United à Lewis Hamilton, de nombreux clubs et sportifs anglais se mettent en mode silence quatre jours durant pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux.

Écran noir sur les réseaux sociaux: plusieurs sportifs et clubs, principalement anglais, ont lancé vendredi un mouvement de boycott prévu pour durer tout le week-end afin de protester contre les injures en ligne, notamment le racisme.

Le club de football de Manchester United, le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, mais aussi la Fédération internationale de tennis et même l’UEFA: après les menaces depuis plusieurs semaines, le mouvement sportif est passé aux actes vendredi.

Les injures et insultes envers les joueurs sur les réseaux sociaux ont été multipliées par 4,5 depuis septembre 2019, a dénoncé vendredi Manchester United: 86% des publications visées comprenaient des injures racistes et 8% étaient homophobes ou transphobes. Les Mancuniens Anthony Martial et Marcus Rashford en ont notamment été les cibles.