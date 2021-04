Genève - «Le sport est à nouveau au cœur du centre nautique»

Spot de référence pour les amateurs de glisse aquatique, le centre nautique de Genève-Plage a fait peau neuve l’an dernier; mais son inauguration a eu lieu officiellement ce vendredi. Les aménagements extérieurs ont été modifiés et de nouveaux espaces ont vu le jour, notamment pour entreposer du matériel (planches à voile, paddle, foils, etc.).

Longtemps plus couru pour ses soirées et les cocktails que ses activités nautiques, l’endroit a changé. Les transformations effectuées dans ce secteur public de la rive gauche ont provoqué un «véritable appel d’air, notamment auprès des amoureux de notre sport, se réjouit Quentin Mayerat, président de l’Association véliplanchiste de Genève-Plage. Nous disposons désormais de beaucoup plus de place pour ranger et stocker les planches et les voiles, même si cela reste encore insuffisant au vu de la demande». L’installation de douches chaudes a été un bonheur pour ceux qui affectionnent les vents d’hiver sur le Léman. Enfin, «l’accès à l’eau est meilleur. Le sport a été remis au coeur du site», résume Quentin Mayerat, tout sourire.