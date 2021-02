L’acteur britannique Tom Holland n’a jamais touché à la drogue. AFP

Connu comme «Spider-Man», le jeune acteur de 24 ans multiplie les rôles à l’opposé du superhéros pour brouiller les cartes. Même s'il tourne le troisième blockbusters de la saga Marvel, Tom Holland arrive dans la peau d’un ancien militaire drogué et braqueur de banques dans «Cherry», le 12 mars sur Apple TV+.

Comment se prépare t-on à incarner un personnage accro à la drogue?

Si la question est de savoir si je me suis drogué pour jouer ce rôle la réponse est non (rire). Je me suis limité à faire de la recherche sur les addictions en tout genre. Ma chance a été d’avoir Brian qui était notre expert en la matière sur ce film. Il est un ancien accro et c’est lui qui m’a appris les gestes pour chauffer l’héroïne puis se l’injecter. C’est aussi avec lui que j’ai répété les scènes où je dois incarner Nico Walker sous l’emprise de drogues et médicaments.

Qu’avez-vous appris?

J’ai perdu plus de 12 kilos pour incarner Nico en faisant notamment beaucoup de course. À cause du régime, je manquais tellement d’énergie que j’avais pris l’habitude d’avaler des boissons énergiques au saut du lit. J’en prenais tellement qu’il m’arrivait d’avoir l’impression d’avoir des aiguilles plantées sur tout le corps. Et, quelques heures plus tard, je m’écroulais de fatigue. Brian m’a expliqué que c’était proche des sensations de l’usage de certaines drogues. C’était horrible. Quelque part je suis reconnaissant d’avoir tourné «Cherry» car cela m’a ouvert les yeux sur les problèmes des dépendances de nos jours. Le sport oui, la drogue non.

Le film est basé sur l’histoire vraie d’un aide soignant qui traverse des moments très difficiles durant la guerre en Irak. Comment avez-vous vécu ce tournage?



C’est intéressant car j’ai découvert que je suis fort à la douleur et que je n’ai pas peur de me dépasser. Quand on est un comédien qui a du succès, on se retrouve vite entouré de gens qui n’osent jamais vous dire non ou font tout pour vous être agréable. Dans la préparation pour «Cherry», j’ai suivi un entraînement avec 300 jeunes militaires de mon âge à faire des pompes plusieurs fois par jour, courir des kilomètres, escalader des obstacles en ayant des gars qui vous crient dessus constamment. J’ai vite oublié Tom Holland, le héros des films «Spider-Man» (rire). Au final, j’ai adoré cette expérience qui m’a aidé à garder les pieds sur terre. L’un de mes meilleurs amis, Jack, est un militaire de la marine. Il m’a conseillé de faire ce genre de stage une fois par an pour garder la tête froide.

À quand «Spider-Man 3»?



Je suis en tournage à Atlanta avec l’équipe des studios Marvel et, même si le tournage est secret, je peux vous dire ma fierté de retrouver le costume de l’homme araignée. Je me bats pour trouver des films d’auteurs indépendants, mais je n’aurais pas une carrière aussi diverse sans incarner ce superhéros depuis des années.

Est-ce que Zendaya est de retour à vos cotés ?

Absolument et j’ajoute tout de suite que Zendaya est juste une amie, rien de plus. Nous avons une complicité qui remonte à plusieurs années et on se fait rire mutuellement sur le plateau. C’est agréable d’avoir des amis comme elle, sans aucune ambiguïté.

