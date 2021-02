Jean-Luc Auboeuf

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi toute une série d’assouplissements pour le sport. Il est question d’activité sans limite pour les moins de 20 ans et de limitation à 15 personnes en extérieur pour les autres. Sauf qu’il semblerait que la Confédération soit allée encore plus loin.

Dans un message que l’Association suisse de football a adressé à ses clubs, celle-ci fait mention d’une excellente nouvelle pour le sport semi-professionnelle. «Le Conseil fédéral a décidé que les ligues semi-professionnelles peuvent également reprendre l’entraînement et les compétitions à partir du 1er mars.»

Point important: les équipes féminines ne seraient pas laissées sur la touche comme elles ont pu l’être ces derniers mois. «Si la ligue d’un sexe est considérée comme semi-pro, cela s’appliquera automatiquement aussi à la ligue du même niveau de l’autre sexe», détaille l’ASF.

La principale zone d’ombre reste de savoir quelles ligues seront bel et bien considérées comme semi-professionnelles, comme l’évoque l’Association suisse de foot en prenant l’exemple de sa discipline. «Nous supposons qu’au moins la Promotion League et donc aussi la LNB et la 1ère ligue féminine entrent dans cette catégorie.»

Puisqu’il est question d’un minimum de trois semaines d’entraînement entre le retour sur le terrain et la reprise des matches, le scénario le plus optimiste, mais aujourd’hui tout à fait réaliste, serait un «restart» des compétitions dès le week-end des 20 et 21 mars. Celles-ci auraient lieu dans un premier temps à huis clos, avant un éventuel assouplissement de ce côté-là également.