Coronavirus

Le sport US à l'heure du huis clos

Les ligues professionnelles américaines envisagent de rejouer à huis clos ou avec un public volontairement clairsemé, une configuration imposée par la pandémie de coronavirus, qui va peser lourd financièrement et pourrait mener à de profondes évolutions.

L'heure des grandes manoeuvres a sonné dans le sport US. Rien n'est finalisé, mais MLB (baseball), NHL (hockey) et NBA (basket) semblent privilégier l'hypothèse de matches joués à huis clos, sur un site confiné ou dans leur enceinte, selon des médias américains.

NHL et MLS dépendantes de la billetterie

Si le basketball et le hockey sur glace, dont les saisons étaient en cours, «parvenaient à reprendre et jouer les play-off, ils feraient de très bonnes audiences», anticipe Andrew Zimbalist, professeur d'économie au Smith College dans le Massachusetts.

Mais compte tenu de leur modèle économique, tous les championnats ont-ils un intérêt financier à jouer sans spectateurs? Des quatre ligues majeures, la NHL est celle qui est la plus dépendante des recettes aux guichets. Sans elles, «cela ne marcherait pas très bien pour eux», prévoit Andrew Zimbalist.

Dans le cas de championnats de moindre envergure, l'équation pourrait être encore plus délicate, prévient l'universitaire. La Major League Soccer (foot), ne tire qu'environ 11% de ses revenus (chiffres 2018) de ses contrats de diffusion télévisée, le reste provenant essentiellement des recettes dans les stades (tickets, stands, publicité). «Ils vont avoir de gros problèmes», confirme Andrew Zimbalist.

Cacher des sièges vides

Il cite l'exemple du SoFi Stadium de Los Angeles, stade NFL conçu par HKS, prochainement inauguré et bourré de technologie, avec notamment un écran géant suspendu et double face qui entoure tout le terrain, et pourrait être utilisé pour habiller le stade vide. «Peut-être pouvons-nous aussi utiliser cette technologie», dit-il, «pour que même si les sièges sont vides, (...) les fans puissent avoir l'impression d'être dans cet environnement», sans pour autant y être.