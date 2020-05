Tous sports

Le sport va se déconfiner, foot de retour en juin?

Le Conseil Fédéral a indiqué que «les sportifs amateurs et professionnels pourront reprendre leurs entraînements» le 11 mai prochain. Les matches à huis clos, eux, potentiellement le 9 juin.

«Comme depuis le début de cette crise, nous misons sur un 'demi-chemin', nous progressons pas à pas et il est l'heure, désormais, d'une nouvelle phase. Dans cette réouverture progressive, nous ne voulons pas tout rouvrir, nous ne pouvons pas encore reprendre notre vie d'avant, a prévenu la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Le Conseil Fédéral rejette un déconfinement hâtif. Il veut observer l'évolution, mais les infections ralentissent et nous souhaitons faire un pas vers la culture, le sport et les restaurants. La condition pour chaque étape est qu'il n'y ait pas de rebonds.»