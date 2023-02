Football: Le Sporting défiera Arsenal

Le tirage au sort

Ligue Europa, 8es de finale (matches aller: 9 mars; matches retour: 16 mars): Union Berlin (All) – Union Saint-Gilloise (Bel). FC Séville (Esp) – Fenerbahce (Tur). Juventus (Ita) – SC Fribourg (All). Bayer Leverkusen (All) – Ferencvaros (Hon). Sporting Portugal (Por) – Arsenal (Ang). Manchester United (Ang) – Betis Séville (Esp). AS Roma (Ita) – Real Sociedad (Esp). Shakhtar Donetskk (Ukr) – Feyenoord (PB).