Reese Wit h erspoon a beau boire un smoothie vert tous les matins, elle sait également apprécier un cocktail de temps en temps. La star de « Big Little Lies » a posté une vidéo sur Instagram mardi 13 octobre dans laquelle on la voit préparer son cocktail de l’automne , le Fizzy Apple Cider (le cidre pétillant).

Il est composé de quatre ingrédients: du cidre, de l’Aperol, de l’eau gazeuse, et du prosecco. Reese Wit h erspoon ne fournit aucune mesure spécifique avec sa recette mais d’après ce qu’on voit, il faut mélanger environ un demi-verre de cidre, une dose d ’ Aperol et juste un peu d’eau gazeuse dans un verre avant de remuer. Elle remplit ensuite le reste du verre de prosecco et ajoute un quartier de pomme séchée pour décorer.