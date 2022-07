Asie : Le Sri Lanka attend la confirmation de la démission du président Rajapaksa

Dans la capitale Colombo, placée sous couvre-feu, une foule peu nombreuse mais jubilatoire a dansé et chanté pour exprimer sa joie après cette démission.

Gotabaya Rajapaksa a annoncé jeudi sa démission depuis Singapour, après avoir fui son pays mercredi. L’annonce officielle de l’abandon de ses fonctions, attendue vendredi, n’interviendra qu’après examen de «l’authenticité et la légalité» de la lettre l’annonçant, envoyée par email au président du Parlement, a dit à l’AFP le porte-parole de ce dernier, Indunil Yapadu.

Gotabaya Rajapaksa avait fui samedi sa résidence, prise d’assaut par des manifestants lui reprochant sa mauvaise gestion au moment où le Sri Lanka traverse la plus grave crise économique de son histoire. Il avait réussi à sortir de son pays mercredi pour aller aux Maldives, d’où il a pris jeudi un avion pour Singapour. Il serait le premier chef de l’État à démissionner depuis que le Sri Lanka a opté pour un régime présidentiel en 1978.

«Une victoire monumentale»

Dans la capitale Colombo, placée sous couvre-feu, une foule peu nombreuse mais jubilatoire, certains brandissant le drapeau national, a dansé et chanté pour exprimer sa joie devant le secrétariat de la présidence lorsque la nouvelle a été annoncée. «C’est une victoire monumentale», s’est écrié Harinda Fonseka, l’un des manifestants. «Mais ce n’est qu’un premier pas».

Des témoins ont vu des dizaines de personnes quitter jeudi les bureaux du chef du gouvernement et les forces de l’ordre y pénétrer. Des véhicules blindés de transport de troupes patrouillaient dans certains quartiers. «Nous nous retirons pacifiquement du palais présidentiel, du secrétariat présidentiel et des bureaux du premier ministre avec effet immédiat, mais nous continuerons notre lutte», avait déclaré un peu plus tôt une porte-parole des manifestants.