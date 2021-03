Vente en ligne : Le Sri Lanka ne veut plus de bikinis porteurs de son lion

Le pays d’Asie du Sud a demandé au géant américain Amazon d’arrêter de vendre des bikinis qui ont pour motif l’emblème de son drapeau national.

Le pays est très sensible à ce qu’il perçoit comme une utilisation inappropriée de son drapeau et des symboles bouddhistes. Le Sri Lanka précise qu’il a transmis une protestation formelle au géant de la distribution en ligne et demandé aux autorités chinoises de s’assurer que la fabrication et la vente de produits de ce type prendraient fin.