Deuil : Le Sri Lanka pleure son éléphant le plus sacré

Nadugamuwa Raja est mort lundi, à l’âge de 68 ans, suscitant une vague d’émotion ainsi qu’un ordre présidentiel pour que l’énorme dépouille soit empaillée et conservée pour la postérité.

L’éléphant le plus sacré du Sri Lanka est mort lundi, à l’âge de 68 ans. Lundi, une procession endeuillée a rendu hommage à Nadugamuwa Raja. Des écoliers et des prêtres bouddhistes en robe safran ont récité des prières et défilé pour toucher ses puissantes défenses d’ivoire. Le président Gotabaya Rajapaksa a décrété que l’animal serait déclaré «trésor national» et ordonné que sa dépouille soit naturalisée «pour que les générations futures en soient témoins», a indiqué son bureau.