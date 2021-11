Sri Lanka : Le Sri Lanka réautorise les produits chimiques dans l’agriculture pour éviter une crise économique

Alors que le gouvernement sri lankais visait une agriculture 100% biologique, il a dû revenir sur sa décision. Le pays est victime d’une sévère chute de ses réserves de devises entraînant des pénuries.

Le Sri Lanka a abandonné dimanche son programme visant à devenir le premier producteur mondial d’aliments 100% biologiques et annoncé la levée immédiate de l’interdiction d’importer des pesticides et d’autres intrants agricoles. «Nous autoriserons désormais les intrants chimiques dont le besoin est urgent», a déclaré le secrétaire du ministère, Udith Jayasinghe, à la chaîne de télévision privée News First, avant des manifestations d’agriculteurs prévues à Colombo. «Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire, nous avons pris cette décision», a-t-il expliqué en annonçant la levée de la large interdiction de tous les produits agrochimiques, y compris les herbicides et les pesticides.