Coronavirus : Le Sri Lanka rouvre aux touristes, mais limite le nombre d’arrivées

Après dix mois de fermeture de ses frontières, le Sri Lanka autorise 2500 arrivées de touristes par jour, malgré le nombre de contaminations élevées dans le pays. Les conditions de séjour demeurent strictes.

Le Sri Lanka, qui a rouvert prudemment ses portes aux touristes étrangers jeudi après dix mois de mise à l’arrêt du secteur à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé limiter les arrivées à 2500 par jour.

Qatar Airways, Emirates et plusieurs autres compagnies aériennes assurent actuellement des vols de rapatriement et de transit, ayant permis le retour de quelque 40’000 Sri Lankais sur l’île depuis fin juillet.

Flambée de cas

Les contaminations de coronavirus au Sri Lanka connaissent une flambée depuis octobre, passant de 3300 cas et 13 décès à plus de 55’000 cas et 274 décès aujourd’hui.